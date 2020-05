“Mentre gli italiani stanno reagendo con grande senso civico alla fase2, noi ci stiamo concentrando sulle risposte economiche da dare al Paese.

A breve sarà definito un nuovo decreto che stanzierà 55 miliardi per famiglie, imprese, lavoratori. Arriveranno sostegni concreti, tra questi:

– aumenterà il bonus INPS;

– nuove risorse per la cassa integrazione;

– il reddito di emergenza;

– un fondo perduto per le aziende;

– bollette meno care;

– agevolazioni sugli affitti commerciali.

I tempi devono essere veloci, le leggi le stiamo facendo, ma la burocrazia va dimezzata perché agli italiani servono risposte subito.

Stiamo già lavorando al prossimo provvedimento economico che servirà a rilanciare il Paese, puntando sugli investimenti e sull’export. Il cittadino, le imprese e il marchio Italia saranno al centro di questi provvedimenti.

So bene le difficoltà che stanno affrontando gli italiani e non ci fermeremo un attimo fino a quando non riusciremo ad uscire da questa crisi.

Lavorare sodo, notte e giorno, con senso di responsabilità, evitando i toni propagandistici e di scontro. Questo ci chiedono i cittadini ed è quello che governo e parlamento, maggioranza e opposizioni, devono fare”.

Queste le parole pubblicate dal ministro dell’Interno, Luigi Di Maio, in un post sulla propria pagina Facebook in merito al nuovo decreto. Di seguito il post: