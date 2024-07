TMW: “Sampdoria, scatto decisivo per Akinsanmiro dell’Inter. Piaceva anche al Palermo”

Come si legge su “TMW” la Sampdoria sta per chiudere un’operazione di mercato con l’Inter, assicurandosi il prestito di Ebenezer Akinsanmiro, un promettente centrocampista nigeriano della Primavera dell’Inter, nato nel 2004. I blucerchiati hanno accelerato in modo decisivo nelle ultime ore, superando la concorrenza di altre squadre interessate al giocatore.

In particolare, il Lecce in Serie A aveva mostrato interesse per Akinsanmiro, mentre in Serie B Palermo e Reggiana avevano chiesto informazioni. Tuttavia, la Sampdoria è riuscita a prevalere su tutte e si prepara a finalizzare l’affare. Le trattative sono in fase avanzata e sembrano prossime alla conclusione.