Corriere dello Sport: “Nasce il Pisa di Inzaghi. Sfida al Palermo per Valoti?”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Pisa e la sfida al Palermo per Valoti.

Full immersion di Pippo Inzaghi e del suo staff nel mondo Pisa. Da lunedì, giorno fissato per il ritrovo in sede dell’intero gruppo per i test atletici e le visite mediche al San Rossore Sport Village, il nuovo tecnico nerazzurro inquadrerà la rosa per il momento a sua disposizione e deciderà anche quanti e quali giocatori si dovranno presentare a Bormio il 14 per l’inizio del ritiro che durerà fino al 28. Si parte allo sprint: già mercoledì e giovedì prossimi sono previsti i primi allenamenti che precederanno gli ultimi due giorni di libertà. Si aggregheranno in ritardo, per gli impegni agli Europei con le rispettive nazionali, Marin, Rus e Mlakar.

Il programma. La squadra alloggerà all’Hotel Palace e si allenerà nell’impianto della Bormiese. Sono previsti due allenamenti quotidiani, con ingresso libero alle strutture per i tifosi. Già fissate quattro amichevoli: debutto il 17 con una selezione dilettantistica locale; stesso menù tre giorni più tardi, mentre il 24 salirà la consistenza dell’avversario, il Sondrio (serie D), e il 27 l’avversario sarà la Pro Patria (serie C).

L’impostazione. Inzaghi imposterà la squadra sul 4-3-3, ma alla guida della Reggina ha giocato anche con il 3-5-2. Il suo credo prevede esterni difensivi propensi ad attaccare e centrocampisti in grado d’inserirsi, ma capaci anche di esprimere una buona visione di gioco. Le sue squadre hanno sempre segnato molto e uno degli obiettivi di mercato, Nicolas Viola, con lui è riuscito a realizzare ben 9 reti. Nell’organico attuale sono sei i giocatori che hanno già lavorato con l’ex campione del mondo: Stefano Moreo (10 reti nel Brescia ‘21-22), Matteo Tramoni (7 reti), Arturo Calabresi (18 presenze e 1 rete in A nel Bologna ‘18-19), Alessandro Livieri (Primavera Milan), Emmanuel Vignato (Bologna) e Artur Ionita (Benevento).

Mercato. L’obiettivo immediato è di chiudere con il Como due operazioni in entrata per mettere subito a disposizione il portiere Adrian Semper (26) e il centrocampista destro svizzero, ma di origini camerunesi Samuel Ballet (23). Prima che scatti il ritiro vero e proprio, il Pisa confida di avere una risposta definitiva da Nicolas Viola: la proposta economica nerazzurra è migliore di quella sarda, ma molto dipenderà dal parere tecnico di Nicola. Un po’ la stessa situazione di Gianluca Lapadula (34) per la definizione del quale, però, i tempi saranno più lunghi. Confermata la volontà di riportare in nerazzurro Mattia Valoti (31): la trattativa con il Monza è aperta, ma vincolante, anche in questo caso sarà il parere del neo tecnico brianzolo Nesta. Sul centrocampista sono vigili anche Cremonese e Palermo.