Corriere dello Sport: “Sassuolo, incassati altri 10 milioni. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

La Reggiana ha ufficializzato l’attaccante esterno Matteo Maggio (22), a titolo definitivo dalla Pro Vercelli e con un contratto biennale, oltre all’opzione per la terza stagione. «Ringrazio il club per questa opportunità – ha detto il ragazzo – e non vedo l’ora di iniziare l’avventura. Ricordo ancora le emozioni provate giocando nello stadio di Reggio Emilia due anni fa, percependo il calore della città e l’attaccamento dei tifosi alla maglia granata. Ora sono qui, orgoglioso e onorato di vestire questi colori che rappresentano una piazza bellissima e molto importante». Ufficializzati anche tre inserimenti nell’area tecnica, accanto al direttore sportivo Marcello Pizzimenti: si tratta di Francesco Panfili (l’ultima stagione alla Lazio come scout), il greco Haris Louris (ex Genoa) e Tommaso Ferrarello (già nello staff granata con altro incarico), nei ruoli rispettivamente di collaboratore del direttore sportivo (inizialmente era stato annunciato Moreno Zebi), responsabile scouting e responsabile video scouting.

In stand-by a Cesena la trattativa con il Cosenza per l’acquisizione a titolo definitivo del centrocampista Giacomo Calò (27) destinato a prendere il posto di Francesco De Rose (37). Trattative aperte con la Juve per avere il terzino sinistro Gianluca Frabotta (25), rientrato dal Cosenza per fine prestito, e pressing per prendere l’attaccante Mirko Antonucci (25), tornato dal Cosenza allo Spezia che è disposto a mandarlo in Romagna in prestito. Il centrocampista del Sassuolo Matheus Henriqu (26) è tornato in Brasile passando al Cruzeiro per circa 10 milioni di euro (bonus compresi), mentre si sono svincolati non rientrando nei piani il portiere Gianluca Pegolo (43), il difensore Gian Marco Ferrari (32) e l’attaccante Gregoire Defrel (33), con il centrocampista Federico Artioli (23) ceduto a titolo definitivo al Mantova ma con diritto di ricompra. Verso il Cittadella a titolo definitivo dal club neroverde anche il centrocampista Federico Casolari (21), rientrato dal Gubbio per fine prestito. Stefano Cella (23) al Mantova. L’attaccante Antonio Energe (24) piace al Cosenza. È arrivato a Bari il centrocampista Costantino Favasuli (20), primo rinforzo per la società del presidente Luigi De Laurentiis. Intesa raggiunta con la Fiorentina per il passaggio in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club viola.