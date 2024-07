Corriere dello Sport: “Fella lascia Palermo. Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie C.

Il Latina si è separato da Gaetano Fontana e ha scelto come suo successore Pasquale Padalino. In dirittura d’arrivo alla Cavese l’attaccante del Palermo Giusepe Fella (31) e per il difensore del Catania Salvatore Monaco (33). Arriva al Pineto a titolo definitivo Ferdinando Del Sole. In entrata alla Vis Pesaro l’esterno Luca Rudolf Paganini (31), un fedelissimo del tecnico Stellone ai tempi del Frosinone, e il difensore Davide Bove. La Vis è inoltre in trattativa per il trequartista di origini cilene Marcelo Orellana (23) e per l’ex centrocampista della Fermana Ousmane Niang (21). Il portiere Filippo Perucchini (33) potrebbe passare all’Avellino; due anni di contratto per Antony Iannarilli (34) e oggi tocca al pari ruolo Leonardo Marson (27), anche per lui due anni di contratto; ai dettagli per l’esterno offensivo Alessio Tribuzzi (26) . Il difensore Davide Mondonico (27) verso Perugia. Nicola Pasini (33) è conteso da Trento, Triestina e Lumezzane. Per il difensore Antonio Cioffi (22) è duello Pineto-Gubbio. Il Foggia non molla il suo interesse per il bomber Lescano della Triestina (richiesto anche dal Catania, che sembra in vantaggio, e dal Vicenza) e mette nel mirino anche il centravanti islandese Karlsson. Oggi (ore 17.30) la presentazione allo stadio Zaccheria dell’allenatore Massimo Brambilla e del direttore sportivo Domenico Roma. Ufficiale a Rimini i l difensore Gabriele Bellodi (24). Per Davide Lamesta (24) triennale a Benevento. Il Picerno rinforza l’attacco con lo svincolato Antonio Energe (24), la scorsa stagione all’Ancona (contratto biennale) e Karim Cardoni (20), ex Samb (accordo triennale). I lucani hanno blindato il mediano Francesco Pitarresi (33) per un altro anno, con opzione di rinnovo. Il Potenza ha definito l’ingaggio del centrocampista Matteo Bassi (20), la scorsa stagione al Cjarlins Muzane.

Il giorno del ritiro si avvicina – mancano appena nove giorni – e il Catania si prepara a dare alla propria “rosa” un volto più delineato. Dopo avere definito per il centrocampista con il vizietto del gol Gianluca Carpani (’93) e per il portiere lituano Marius Adamonis (’97), la società rossazzurra dovrebbe annunciare almeno due ingaggi nelle prossime ore: l’attaccante Filippo D’Andrea (’98), lo scorso anno autore di quindici gol con la maglia del Cerignola, e l’esterno basso Armando Anastasio (’96), lo scorso anno alla Casertana ma di proprietà del Monza.

Due trattative importanti, però, riguardano la retroguardia: una sarebbe stata avviata con la Ternana e riguarda l’argentino Tiago Casasola (’95), tante volte in passato accostato al club dell’Elefante; l’altra è legata al nome di Matteo Di Gennaro (’94), che in questi anni è stato capace di risalire dalla C alla B con la maglia della Feralpi e quella, appena indossata, della Carrarese. Per il centrocampo altro nome caldo è quello di Francesco Di Tacchio (’90), sempre dalla Ternana, mentre è filtrata la voce di un interessamento di Faggiano per l’esterno offensivo Muhamed Varela Djamanca (’98), guineano della Reggiana. Il colpo grosso in avanti, che equivarrebbe a un addio certo a Samuel Di Carmine (’88), sempre nel mirino della Lucchese, sarebbe comunque quello legato all’ingaggio dell’altro argentino Facundo Lescano (’96), bomber della Triestina. le due parti si sarebbero avvicinate molto e qualcosa nei prossimi giorni probabilmente accadrà.