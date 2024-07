Corriere dello Sport: “Cagliari aspetta Piccoli, Zortea e Felici. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno di Serie A.

Visite mediche e primo giorno da nerazzuro per Nicolò Zaniolo (25), ingaggiato dall’Atalanta con la formula del prestito oneroso (3 milioni) e diritto riscatto (16) che diventa obbligo al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali. A questa cifra vanno poi aggiunti circa 3 milioni di bonus, per un totale di 22. Dopo i primi test, svolti alla clinica La Madonnina di Milano, l’ex Roma si è recato così a Zingonia per la firma sul nuovo contratto con la Dea. Il suo arrivo è stato fortemente voluto da Gian Piero Gasperini, convinto di poter ripetere con lui un’operazione alla De Ketelaere. Non solo entrate. Proprio ieri l’Atalanta ha impostato una cessione importante, con Caleb Okoli (22) al Leicester per 15 milioni di euro. Reduce dal prestito al Frosinone, il difensore di origini nigeriane è quindi pronto a salutare di nuovo la Dea, ma questa volta a titolo definitivo.

Sempre i bergamaschi restano in contatto con il Cagliari, per l’operazione che include i cartellini di Roberto Piccoli (23) e Nadir Zortea (25): con i due giocatori è tutto ok, resta da definire la cifra del riscatto. Per il Cagliari passi in avanti anche per il duttile esterno Mattia Felici (23): i dialoghi con la Feralpisalò sono in fase avanzatissima, visto che anche ieri i due club erano al lavoro per limare le ultimissime distanze: si tratta, ricordiamolo, di un affare da circa 1 milione di euro.

ULTIMATUM A ILIC. Sono ore caldissime per l’addio di Ivan Ilic (23), fuori dai piani tecnici del neo allenatore Paolo Vanoli e messo sul mercato per 25 milioni di euro. Questa la richiesta rispettata dallo Zenit che, da circa una settimana, ha trovato l’accordo totale con i granata speranzosi, quindi, di poter incassare presto la cifra stabilita. Da parte sua, Ilic si è dimostrato subito perplesso su un trasferimento in Russia e per questo vorrebbe delle condizioni diverse rispetto a quelle presentate in una fase iniziale. Lo Zenit però ha fretta e non intende aspettare troppo: da quanto trapela, la società ha dato al calciatore una sorta di ultimatum con scadenza lunedì. Sul fronte entrate, si registra invece il sì del portiere Devis Vasquez (26).

L’Udinese è alla ricerca di difensori e tra gli obiettivi dei friulani c’è sempre il giovane di proprietà della Juventus Facundo Gonzalez (21). Reduce dal prestito alla Sampdoria il classe 2003, apprezzato anche da altri club, inizierà quindi presto una nuova avventura.

TORNA MALDINI. Movimenti anche per il Monza, ormai vicinissimo al ritorno di Daniel Maldini (22), questa volta a titolo definitivo. Ieri ci sono stati nuovi colloqui tra i biancorossi e il Milan per definire alcune percentuali sulla futura rivendita del giovane centrocampista. L’agente del figlio d’arte segue pure Lorenzo Colombo (22), in uscita dal club rossonero e sempre sui taccuini dell’Empoli e del Verona.