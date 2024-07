Tuttosport: “Il Bari punta Chajia e chiude per Favasuli. Il Pisa pensa a Viola. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative di mercato in B.

Il Bari vuole l’attaccante esterno trequartista Moutir Chajia, che ha ancora un anno di contratto con il Como. Dal Brescia è in uscita Massimiliano Mangraviti, difensore centrale, che piace a Catanzaro e Bari, ma Cellino prende tempo in attesa di capire se Andrea Cistana vuole esercitare la clausola d’uscita gratuita dal contratto in caso di chiamata dalla serie A (Monza ed Empoli sulle tracce del difensore biancoazzurro). Brescia che ha l’accordo con Corrado (triennale da 150.000 euro netti a stagione, poco meno di 500.000 euro alla Ternana) e lo annuncerà a breve, mentre per il momento è in stand-by la trattativa con la Juventus per l’attaccante Marco Olivieri.

Nel frattempo il Bari ha chiuso il primo acquisto stagionale: ieri è atterrato in città Costantino Favasuli, difensore 2004 in prestito dalla Fiorentina con diritto di riscatto a 1 milione e controriscatto a un 1.5 milioni di euro. La Reggiana ha messo le mani sul trequartista Oliver Urso del Novara, che interessa anche allo Spezia e al Bari. La Juve Stabia ha preso il difensore Francesco Folino dalla Carrarese e ufficializzato l’attaccante Riccardo Tonin, ex Foggia. Giornata di ufficialità anche in casa Modena: dall’Atalanta arriva in prestito il portiere Jacopo Sassi e dal Cagliari, con la stessa formula, il terzino sinistro Riyad Idrissi. Il Mantova ha ufficializzato il difensore Matteo Solini dal Como e continua il pressing per il trequartista Mattia Aramu, che il Genoa ha intenzione di mandare ancora in prestito. A Cremona sono sbarcati i due colpi di mercato, prelevati dal Catanzaro: il portiere Andrea Fulignati e l’esterno Juri Vandeputte, che si sono sottoposti ieri alle visite mediche. Il Cesena ha trovato l’accordo con il Cosenza per il centrocampista Giacomo Calò, che è il primo colpo di mercato dei neopromossi bianconeri in attesa di tentare l’assalto al grande sogno estivo che è l’attaccante Gianluca Lapadula. Dopo l’ufficializzazione di Pippo Inzaghi in panchina, i prossimi giorni sono attesi i fuochi d’artificio a Pisa: il centrocampista Nicolas Viola potrebbe essere il primo arrivo.