Corriere dello Sport: “Palermo, Gomis in pressione su Desplanches”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo e l’arrivo di Gomis.

Sciogliere il nodo portiere era uno degli obiettivi prefissati dal Palermo. E in concomitanza con i primi giorni di raduno a Coccaglio, dove ieri la squadra ha ricevuto la visita dell’ex rosa Floriano (compagno di Dionisi alla Tritium) e del tennista palermitano Marco Cecchinato, la dirigenza ha portato a termine questa prima “missione”. Con l’arrivo di Alfred Gomis (30) dal Rennes i rosanero hanno scelto l’estremo difensore che nella prossima stagione affiancherà Desplanches. Il senegalese, con passaporto italiano, corrisponde perfettamente al profilo che cercava il club targato City Group: un portiere esperto e in grado di mettere un po’ di “pressione” al giovane classe 2003.

Anche se ai nastri di partenza il portiere della Nazionale Under 21 avrà un posto in prima fila sarà il campo a parlare. E a stabilire le gerarchie. Il Palermo ha preso un dodicesimo adatto anche a fare il primo. Aiuterà Desplanches a crescere e nello stesso tempo potrà giocarsi le sue carte puntando alla titolarità. È, di fatto, il primo colpo per il 2024/25. Gomis, che ha già svolto le visite mediche, arriva a titolo definitivo e si legherà al Palermo con un biennale con opzione per un’altra stagione. Aveva un altro anno di contratto e per questo motivo i rosanero verseranno al Rennes un bonus come indennizzo. Per il nazionale senegalese, fratello di Lys, Maurice e David anche loro portieri, si tratta di un ritorno in Italia.

La prossima tappa è il Palermo dove, nel frattempo, stanno per scattare le porte girevoli. L’arrivo di Gomis, salvo sorprese, coincide infatti con la partenza di Pigliacelli, seguìto da Bari e Catanzaro. È presente a Coccaglio ma è in uscita. E dopo il portiere c’è un altro volto nuovo in procinto di sposare il progetto a tinte rosanero. Si tratta del difensore greco Dimitris Nikolaou (25), in arrivo a titolo definitivo dallo Spezia. Contestualmente, in Liguria dovrebbero andare l’attaccante Soleri (anche lui a titolo definitivo) e il terzino sinistro Aurelio, in prestito con diritto di riscatto. A proposito di terzini, intanto, è sempre valida in ottica rosanero l’opzione Lorenzo Carissoni (27), esterno del Cittadella impiegabile sia a destra che a sinistra. E piace anche Federico Bonini (22), centrale difensivo dell’Entella.