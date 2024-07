Foschi: «Il Palermo deve essere gestito come il Manchester City d’Italia»

L’ex dirigente del Palermo Rino Foschi è stato intervistato da Alessio Alaimo su “TMW” esprimendosi su vari temi.

Ecco le sue parole:

«Flop Nazionale agli Europei? L’allenatore ha scelto dei giovani interessanti lasciando a casa calciatori un po’ più anziani. Qualche calciatore non ha reso come doveva e probabilmente non è nato quel gruppo che serve per fare risultati. Spalletti è un buon allenatore ma ci vuole un ct da Nazionale, penso a Lippi o Mancini»

Spaletti non ha inciso. «Mi ricordo bene le interviste pre Europeo di Spalletti e quelle del dopo: le parole non combaciano. È stata fatta un po’ di confusione. I calciatori sono andati in bambola, la squadra mi è sembrata allo sbando. E poi ho visto un po’ di caos in chi deve prendere le decisioni».

Cambierebbe il ct? «Non so se Spalletti vada bene: o si adatta e impara a fare il ct o è un problema. Ci vuole un tecnico che formi un gruppo: Spalletti è un bravissimo allenatore da club, ma allenare la Nazionale è diverso».

Calafiori si è messo in grande mostra all’Europeo. E ci pensa l’Arsenal. «È un giovane importante, per la Serie A sarebbe una grossa perdita. Ma in Italia c’è bisogno di incassare».

Che mercato si aspetta? «La Juventus ha fatto già ottimi acquisiti, per il resto il mercato non è ancora partito del tutto. Ma sarà comunque un buon mercato».

In B Palermo e Cremonese puntano alla A. «La B è sempre un campionato diverso. Più bello come gioco e aggressività. Vincere non è facile. Non c’è una squadra, ma cinque o sei che si contendono la promozione».

Come vede il suo ex Palermo? «È una risposta che do con difficoltà. Condivido alcune cose e altre meno. I padroni della società hanno tanti club in giro per il mondo, Palermo è la quinta città d’Italia e non è nelle mani di un proprietario locale: fa parte di un gruppo, è come un’industria. Il Palermo deve lottare per la Serie A e deve essere gestito come la squadra della quinta città d’Italia. Dovrebbe essere il Manchester City d’Italia».