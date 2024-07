Prestito con obbligo di riscatto: Baroni ha accettato la sua cessione | Mai più un minuto in biancoceleste

La Lazio prepara la prima partenza, anche Baroni ha accettato la partenza del giocatore: trattativa in definizione

La Lazio si appresta a piazzare un mercato importante. Con i due allenatori scontenti della gestione e del rapporto con lo spogliatoio – Tudor e Sarri – che hanno lasciato la Capitale, adesso è tutto nelle mani di Baroni, reduce da una grande stagione a Verona che fino a questo momento sembra essere diventato un tutt’uno con la società.

Lotito intanto prepara colpi importanti, dopo aver quasi piazzato Dia dalla Salernitana – club che al momento sta affondando guai finanziari -. Rumors darebbero la Lazio pronta addirittura a inserirsi nella trattativa per giocatori come Gudmundsson, ma i biancocelesti potrebbero soffiare anche Greenwood alla Juventus.

Per sostenere un mercato così, dopo aver detto addio ad alcune colonne della Lazio, la dirigenza dovrà muoversi per forza di cose anche in uscita. Il primo nome è stato già accettato dal nuovo allenatore, e il calciatore partirà verosimilmente in prestito: stavolta si punta all’obbligo di riscatto per monetizzare.

Mercato Lazio, primo addio

Oltre agli autorevoli addii di Luis Alberto – destinazione Qatar – e di Felipe Anderson – Brasile – la Lazio pensa a sfoltire la rosa per la prossima stagione. Un nome in questo momento sta circolando con insistenza, considerato pare un esubero sia dalla dirigenza che dal nuovo allenatore Baroni.

Stiamo parlando di Marcos Antonio, che era stato comprato nel 2022 dalla Shaktar ma che a Roma non ha mai convinto. Il giro di valzer dei prestiti è cominciato due anni fa, ma anche la sua recente avventura al Paok Salincco non ha convinto i biancocelesti a puntare su di lui il prossimo anno. Il Corriere dello Sport parla di una cessione, stavolta definitiva, ecco la formula che vuole la Lazio per farlo partire.

Marcos Antonio, cessione a un passo

Stavolta le strade del centrocampista brasiliano e quella della Lazio potrebbero dividersi per sempre. Arrivato dall’Ucraina con grandi speranze, il classe 2000 sembra essere finito nel dimenticatoio e Baroni non vorrebbe puntare su di lui per il 2025. Ma dalla cessione del giocatore la Lazio stavolta vuole monetizzare.

Secondo quanto confermato dal Corriere dello Sport dunque, su di lui ci sarebbe adesso il Flamengo in Brasile, ma la Lazio accetterà solamente un prestito con obbligo di riscatto. La sua valutazione in questo momento si aggira intorno ai 5 milioni di euro.