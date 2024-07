Il Cosenza si rinforza a centrocampo attingendo dalla Serie C. Come si legge su Gianlucadimarzio.com il club calabrese ha trovato l’intesa con la Lucchese per Andrea Rizzo Pinna, giocatore classe 2000 che ha vestito anche la maglia del Palermo nella stagione 2019-20. Il duttile centrocampista vestirà la maglia rossoblu firmando un contratto triennale. Nella giornata di domani, venerdì 3 luglio, è atteso l’annuncio ufficiale.

