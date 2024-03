TMW: “Sampdoria: accordo tra vecchia e nuova proprietà trovato. I dettagli”

Dal Palazzo di Giustizia di Milano, in relazione alla seconda udienza sul contenzioso legale tra la vecchia e la nuova proprietà della Sampdoria, come riportato da TMW, è stato trovato un accordo tra le parti le cui cifre non sono state rese note.

Questo accordo rappresenta un importante passo avanti nella ristrutturazione della società blucerchiata visto che potrebbe dare il via all’arrivo di potenziali investitori per rilanciare il club.