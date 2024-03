Ex rosa, Sudtirol: la nazionale Slovena convoca Jasmin Kurtic

L’ex centrocampista rosanero, adesso in forza al Sudtirol, Jasmin Kurtic all’età di 35 anni continua a raccogliere presenza con la Nazionale maggiore.

Il c.t. Matjaž Kek ha inserito Kurtic nell’elenco dei convocati per il raduno della selezione che si prepara per la fase a gironi del Campionato europeo 2024 in programma in Germania nel prossimo mese di giugno.

Jasmin Kurtic raggiungerà la sede del ritiro per allenarsi e partecipare alle due gare amichevoli internazionali: Malta – Slovenia e Slovenia-Portogallo.