TMW: “Salerntina, ennesimo ribaltone. Sfuma Fontana, idea Caserta”

Ore molto movimentate in casa Salernitana. Dopo aver annunciato l’imminente fine del rapporto professionale con mister Andrea Sottil, i granata hanno riscontrato difficoltà per Gaetano Fontana, ritenuto il profilo ideale per guidare il club campano. Tuttavia – riporta TuttoMercatoWeb.com – dopo un confronto positivo tra le parti, è sorto però qualche intoppo di natura burocratica. Fontana era fresco di rinnovo con il Latina e la società nerazzurra chiedeva una sorta di indennizzo economico per interrompere anzitempo il rapporto lavorativo. Spesa che la Salernitana pare non sia disposta a fare. I granata dunque pensano già alle altenrative: tra i nomi sondati c’è quello di Fabio Caserta, oltre a quello di Cristiano Lucarelli. Pare sia stato proposto l’incarico anche a Stefano Colantuono che, però, preferirebbe ricoprire il ruolo di direttore tecnico.

