Mister, forse è meglio che me ne vada: lo dice a Gasperini e resta in Serie A | Così fa malissimo

Gasperini potrebbe salutare uno dei suoi fedelissimi per la prossima stagione: addio doloroso a Bergamo.

L’Atalanta respira aria da grande. Il titolo stravinto contro il favorito Bayer Leverkusen potrebbe aver proiettato definitivamente la Dea nell’Olimpo delle grandi del calcio italiano, ma questo per affermarlo con certezza avrà bisogno di tempo. Gasperini è stato il vero condottiero dei nerazzurri, che nel corso della stagione hanno potuto mettere in mostra tutta la loro compattezza, di un gruppo tra veterani e nuovi talenti giovani veramente moderno e unito.

Dopo le fortune europee, il 2025 sarà l’anno della consacrazione per l’Atalanta, che si appresta a essere protagonista anche sul mercato. La società dovrà prima capire però di quali elementi fare a meno, visti i tanti calciatori interessanti che stanno trovando più o meno spazio in campo.

Sono tanti gli occhi finiti sui talenti di Gasperini, a partire dall’estero per arrivare alla Serie A. Uno dei fedelissimi di Gasperini potrebbe partire il prossimo anno, per trovare più minuti ma rimanere in Italia.

Atalanta, possibile primo addio

L’Atalanta ha grandi progetti per il prossimo anno, ma il mercato in entrata deve ancora decollare. In questo momento a Bergamo si attende la volontà di Koopmeiners, che con il suo addio potrebbe portare nelle casse nerazzurre una somma importante da reinvestire. Ma gli occhi di una squadra di Serie A, oltre la Juve, sono finiti anche su Miranchuk.

Un giocatore di grande talento, forse mai troppo continuo, che a 29 anni potrebbe puntare a giocare da titolare tutta la stagione senza pressioni di perdere il posto. Il russo ha dimostrato la sua tecnica e la sua duttilità, e Gasperini – vista l’abbondanza in attacco – potrebbe decidere di privarsene. Su di lui, come riferito da Tuttomercatoweb, si sarebbe interessato il Cagliari.

Miranchuk, occasione d’oro per il Cagliari

Il Cagliari potrebbe puntare su di lui, per offrirgli una maglia da titolare e l’investimento nonostante sia importante per i sardi, potrebbe essere alla portata. Il russo costa infatti circa 10 milioni di euro, ma c’è di più. Il suo contratto scade nel 2025, dunque l’Atalanta – che al momento non ha imbastito una trattativa per il rinnovo, potrebbe avere solamente questa occasione per monetizzare sulla sua vendita.

In caso di non inserimento di altre squadre nella corsa a Miranchuk, il Cagliari potrebbe provare anche a fare abbassare il prezzo alla Dea, poi sarà la volta del giocatore. Dal 2020 in Italia, il russo ha vestito anche la maglia del Torino, per poi tornare lo scorso anno a Bergamo, dove nella sua seconda avventura ha messo a segno ben 12 assist e 4 reti.