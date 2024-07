È lotta per i giovanissimi del Palermo: diversi club sulle tracce dei giovani

Tutti pazzi per i giovanissimi del Palermo. Moltissimi calciatori del Palermo under 15 allenati da Emanuele Chiappara, che nella scorsa stagione si sono spinti fino ai quarti di finale, arrendendosi solo al Genoa, poi arrivato in finale, sono finiti nel mirino di tanti club italiani.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, ad attirare le attenzioni di molti club sono in particolare il portiere classe ’09 Riccardo Giacalone, che ha difeso i pali mostrando una buona tecnica. Davanti all’estremo difensore hanno ben figurato i difensori, anche loro 2009, Paolo Milazzo, Matteo Puccio e Riccardo Sciortino. I tre, però, non sono i soli ad aver fatto drizzare le antenne. Tra i prospetti più interessanti c’è il 2010 Giuseppe Pipitò, da tempo nel mirino di Inter e Juventus, ma con il Milan e Roma che si sono fatte avanti e hanno chiesto informazioni, anche perché ha fornito prestazioni importanti giocando sotto età. L’ultimo, ma non per ordine di importanza, ad essere finito nel mirino di numerose società è l’attaccante Federico Giraffa.

Tutti prospetti che il Palermo vorrebbe tenere e far crescere in casa, ma non sarà semplice in quanto i club interessanti sono tanti e potrebbero avanzare delle offerte importanti.