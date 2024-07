TMW: “Ascoli, Modena in forte pressing per Pedro Mendes. Palermo e Brescia alla finestra”

Pedro Mendes, con ogni probabilità, lascerà l’Ascoli dopo la retrocessione in Serie C. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il Palermo – nonostante le smentite negli scorsi giorni dal presidente Massimo Pulcinelli – resta ancora interessato al giocatore. Il portoghese, però, piace anche al Brescia, ma i due club rischiano di essere presto bruciati dal Modena, che si è avvicinato al giocatore: nessun contratto firmato o accordo trovato, né con lui né con l’Ascoli, ma le parti sarebbero a ora molto vicine. Con i canarini pronti a mettere sul piatto, come possibile contropartita, Luca Tremolada.

