DAZN offre un nuovo abbonamento a basso prezzo solo per il calcio. Le info

L’emittente DAZN ha recentemente ridisegnato l’offerta per la trasmissione delle partite della Serie A in vista della stagione 2024-2025, proponendo ai clienti vecchi e nuovi una gamma di pacchetti con diverse fasce di prezzo e contenuti. Tra le novità, DAZN ha lanciato un abbonamento low-cost chiamato Goal Pass a 13,99 euro mensili o 129 euro annuali, destinato esclusivamente agli appassionati di calcio. Tuttavia, chi spera di poter vedere tutte le partite del campionato italiano a questo prezzo rimarrà deluso. Il Goal Pass include solo tre partite di Serie A trasmesse in coesclusiva con Sky, oltre a partite della Liga spagnola, del campionato portoghese e della Champions League femminile, mentre gli highlights degli altri incontri di Serie A saranno disponibili solo dopo la loro conclusione.

Offerte DAZN:

Goal Pass

Prezzo: 13,99 euro al mese / 129 euro all’anno

Contenuti: Tre partite di Serie A in coesclusiva con Sky, partite della Liga spagnola, campionato portoghese e Champions League femminile, highlights delle altre partite di Serie A.

Pacchetto Standard e Plus

Prezzi aumentati rispetto alla stagione passata

In parallelo, DAZN ha annunciato che dal 1 agosto 2024 il canale Zona DAZN non sarà più disponibile al canale 214 del decoder Sky Q per gli utenti che utilizzano internet. Per coloro che usano un decoder satellitare con parabola, il canale rimarrà attivo. Inoltre, gli abbonati dal giugno 2024 non vedranno più addebitati automaticamente i costi per questo servizio.

Confronto con l’offerta NOW di Sky:

Prezzo: 14,99 euro al mese

Contenuti: Tre partite di Serie A, weekend di gara di Formula 1 e MotoGP, migliori match dei principali tornei di tennis.

DAZN cerca di rispondere alla concorrenza di Sky offrendo una nuova opzione a basso costo per gli appassionati di calcio, ma con limitazioni significative rispetto alla visione completa del campionato di Serie A. Il Goal Pass può rappresentare un’alternativa interessante per coloro che seguono anche altri campionati e competizioni, mentre chi vuole accedere a tutte le partite della Serie A potrebbe dover considerare le altre opzioni disponibili.