Il Secolo XIX: “Entella, per Bonini c’è la fila. Anche il Palermo interessato”

L’Entella potrebbe effettuare qualche operazione in uscita in queste ore di mercato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Secolo XIX” i più richiesti sono senza dubbio il centrale difensivo Federico Bonini, sul quale si sono mosse dalla B Juve Stabia, Cosenza, Palermo e Catanzaro, oltre al Sudtirol che lo ha seguito costantemente nella scorsa stagione. Piace molto anche il mancino Di Mario, terzino classe 2004 che intriga soprattutto il Cesena e il Brescia, ma anche le Under 23 di Juventus e Atalanta che seguono anche il centrocampista Macca.

