Pastore: «Palermo corazzata della Serie B. Dionisi ha già dimostrato le sue capacità in cadetteria»

Durante una puntata di “EuroCronache”, format della redazione di “Cronache di Spogliatoio“, Giuseppe Pastore ha parlato anche di Alessio Dionisi in merito alla sua nuova avventura a Palermo:

«Dionisi riparte da una posizione di forza, dato che il Palermo è considerato una corazzata della Serie B. Il club spenderà e investirà molto, con un progetto serio e una proprietà molto forte. Dionisi ha già dimostrato le sue capacità in Serie B con l’Empoli, ottenendo ottimi risultati in un campionato difficile come la Serie B, dove non è semplice giocare bene e vincere. Per Dionisi, il Palermo rappresenta una sorta di ultima spiaggia dopo le difficoltà incontrate lo scorso anno al Sassuolo. La città di Palermo è descritta come una piazza molto ambiziosa, calda e anche esigente. Infatti Corini è stato pesantemente criticato durante tutta la stagione passata, perché i tifosi vedevano una squadra capace di ottenere la promozione in Serie A, obiettivo che non è stato raggiunto. Il Palermo punta decisamente alla promozione diretta in Serie A, senza alcun dubbio».