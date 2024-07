Palermo, il 9 luglio a New York la presentazione della nuova maglia: presenti Pastore e Amauri (FOTO)

Per la prima volta nella storia del Club la presentazione della maglia gara del Palermo avverrà in America. All’interno nel pop up store del Manchester City a Manhattan è previsto un meet & greet con Amauri e Pastore e si potrà acquistare l’home kit Puma 24-25.

Negli ultimi giorni, sui profili social del Palermo, sono stati pubblicati contenuti da New York, suscitando molta curiosità ai tifosi rosanero. Inoltre il club siciliano ha creato anche un canale Whatsapp dove Amauri ha mandato un messaggio ai sostenitori palermitani. In questi istanti il Palermo ha tolto ogni dubbio e, col seguente post, ha annunciato che presenterà la maglia della stagione 2024-25 nella città statunitense:

“Eravamo io, Amauri e Pastore. Sotto i grattacieli di Manhattan. Con la nuova maglia del Palermo. Al Rockfeller Center. Sì, detto così sembra un amico che ti racconta un sogno. E invece… ci vediamo il 9 luglio alle 11”.