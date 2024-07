TMW: “Reggiana, si lavora per l’ex Arsenal Sweet. Sersanti più vicino”

Reggiana al lavoro sul mercato. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, nel mirino degli emiliani c’è il difensore del Neftchi Baku Mark Tamas. Inoltre i granata lavorano anche per l’ex Arsenal James Sweet, terzino classe 20023. Contatti in corso anche per Luigi Cherubini della Roma, fresco di rinnovo contrattuale, mentre si avvicinano Urso del Novara e Alessandro Sersanti della Juventus per il quale sono attesi sviluppi nel corso di pochi giorni. Sul fronte uscite Blanco ha mercato all’estero. Segnatamente dalla Turchia dove il Goztepe potrebbe presto muovere passi concreti per battere la concorrenza.

