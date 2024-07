Pedullà: “Juve Stabia, quasi fatta per Da Riva. I dettagli”

La Juve Stabia si appresta ad accogliere un nuovo rinforzo. Come riportato da Alfredopedulla.com, infatti, è quasi fatta per l’arrivo di Jacopo Da Riva alla corte del club campano, neopromosso in Serie B dopo la vittoria del Girone C dell’ultima Serie C. Il centrocampista di proprietà dell’Atalanta, reduce anche da una breve esperienza in cadetterie con la maglia della Reggiana, arriverà molto probabilmente attraverso la formula del prestito.

Continue Reading