Di Marzio: “Palermo, Catanzaro su Pigliacelli. Trattativa non semplice”

Negli ultimi giorni il nome di Mirko Pigliacelli è stato accostato ad alcune squadre di Serie B, tra cui il Catanzaro e il Bari. Con il Palermo intenzionato a valorizzare Sebastiano Desplanches, a cui è stato affiancato un esperto portiere come Alfred Gomis, arrivato in Sicilia nelle scorse ore, il numero 22 rosanero è destinato a partire. Secondo Gianucadimarzio.com il Catanzaro starebbe iniziando a fare sul serio per Pigliacelli. Le parti sono al lavoro per sbloccare una trattativa ritenuta poco semplice.

Continue Reading