Pedullà: “Palermo, il grande obiettivo per l’attacco è Henry”

Il Palermo è alla ricerca di un attaccante per rinforzare la rosa di mister Dionisi. Secondo quanto riportato su Alfredopedulla.com, la prima scelta dei rosanero è Thomas Henry, classe 1994 in uscita da Verona. Il giocatore è legato al club veneto fino al 2026, ma i siciliani vogliono regalarsi un grande colpo e, nella mattinata di oggi, lunedì 8 luglio, ci sono stati contatti tra le parti. Il club rosanero è intenzionato a fare sul serio per il francese e nelle prossime ore potrebbero seguire importanti aggiornamenti.

