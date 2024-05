TMW: “Pisa, è caccia al Direttore Sportivo. Nel mirino c’è anche Bravo del SudTirol”

Come riportato da TMW, il Pisa è già alla ricerca del direttore sportivo in vista della prossima stagione del campionato di Serie B. Sembrerebbe infatti che Stefanelli sia a un passo dall’addio ai nerazzurri.

Il club toscano starebbero già vagliando nuovi nomi per il ruolo: con un ritorno di fiamma per Aleksandar Kolarov, adesso spunta un nuovo nome, quello di Paolo Bravo, attualmente al SudTirol. Il dirigente è legato per un’altra stagione agli altoatesini, ma tutto può ovviamente ancora accadere. Non resta che attendere.