Ancora in forse la permanenza di Renzo Castagnini, attuale Ds del Palermo.

Secondo quanto riporta “TuttoMercatoWeb.com”, saranno decisivi i prossimi giorni per determinare il futuro del direttore: la sensazione, comunque, è che con l’attuale proprietà il mercato sarà all’insegna dell’austerity per via di risorse ridotte e soprattutto la necessità di reperire un socio.