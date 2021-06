In Italia sono state due le emittenti ad assicurarsi i diritti TV degli incontri di Euro2020: Sky trasmetterà sui suoi canali tutte le 51 partite del torneo, mentre la Rai avrà la possibilità di far vedere 27 gare, tra cui quelle della Nazionale italiana. Analogamente, le partite saranno disponibili sulle due piattaforme streaming delle TV: Sky Go e RaiPlay.

Calendario partite Uefa Euro 2021 su Rai e Sky: date e orari.





Venerdì 11 giugno

21 – Turchia-Italia: Rai 1 e Sky.

Sabato 12 giugno

15 – Galles-Svizzera: Rai 1 e Sky

18 – Danimarca-Finlandia: Sky

21 – Belgio-Russia: Rai 1

Domenica 13 giugno

15 – Inghilterra-Croazia: Rai 1

18 – Austria-Macedonia: Sky

21 – Olanda-Ucraina: Rai 1

Lunedì 14 giugno

15 – Scozia-Repubblica Ceca: Sky

18 – Polonia-Slovacchia: Sky

21 – Spagna-Svezia: Rai 1 e Sky

Martedì 15 giugno

18 – Ungheria-Portogallo: Sky

21 – Francia-Germania: Rai 1 e Sky

Mercoledì 16 giugno

15 – Finlandia-Russia: Sky

18 – Turchia-Galles: Sky

21 – Italia-Svizzera: Rai 1 e Sky

Giovedì 17 giugno

15 – Ucraina-Macedonia: Sky

18 – Danimarca-Belgio: Sky

21 – Olanda-Austria: Rai 1 e Sky

Venerdì 18 giugno

15 – Svezia-Slovacchia: Sky

18 – Croazia-Repubblica Ceca: Sky

21 – Inghilterra-Scozia: Rai 1 e Sky

Sabato 19 giugno

15 – Ungheria-Francia: Sky

18 – Portogallo-Germania: Rai 1 e Sky

21 – Spagna-Polonia: Rai 1 e Sky

Domenica 20 giugno

18 – Svizzera-Turchia: Sky

21 – Italia-Galles: Rai 1 e Sky

Lunedì 21 giugno

18 – Ucraina-Austria: Sky

18 – Macedonia-Olanda: Sky

21 – Russia-Danimarca: Sky

21 – Finlandia-Belgio: Rai 1 e Sky

Martedì 22 giugno

18 – Croazia-Scozia: Sky

21 – Repubblica Ceca-Inghilterra: Rai 1* e Sky

Mercoledì 23 giugno

18 – Svezia-Polonia: Sky

18 – Slovacchia-Spagna: Sky

21 – Portogallo-Francia: Rai 1* e Sky

21 – Germania-Ungheria: Sky

Sabato 26 giugno

18 – Ottavi di finale: Sky

21 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Domenica 27 giugno

18 – Ottavi di finale: Sky

21 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Lunedì 28 giugno

18 – Ottavi di finale: Sky

21 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Martedì 29 giugno

18 – Ottavi di finale: Sky

21 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Venerdì 2 luglio

18 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

21 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

Sabato 3 luglio

18 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

21 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

Martedì 6 luglio

21 – Semifinale: Rai 1 e Sky

Mercoledì 7 luglio

21 – Semifinale: Rai 1 e Sky

Domenica 11 luglio

21 – Finale: Rai 1 e Sky