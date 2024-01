TMW: “Palermo, fumata bianca per Verde. I dettagli”

Il Palermo si prepara ad accogliere Daniele Verde. Come riporta TuttoMercatoWeb.com il giocatore arriva dallo Spezia in prestito con diritto di riscatto. Domani ci sarà lo scambio di documenti tra le due società e lunedì il calciatore svolgerà le visite al J Medical, per partire per la Sicilia e firmare il suo nuovo contratto tra martedì sera e mercoledì mattina.

Nel contratto sarà presente un’opzione triennale che si attiverà nel caso in cui i rosanero dovessero riscattarlo al termine della stagione. Viste le difficoltà per Caso il club siciliano ha dunque virato sull’esterno bianconero.