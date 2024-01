Napoli, Osimhen è stato chiaro: sarà addio | Il sostituto non lo farà rimpiangere

Il bomber nigeriano di recente ha rilasciato delle pesanti dichiarazioni sul suo futuro, che hanno messo in allarme il club azzurro, pronto però a virare a tutta carica sul suo rimpiazzo.

Victor Osimhen è al momento impegnato con la Nigeria in Coppa d’Africa. E’ proprio dal ritiro della sua nazionale però che il bomber ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro, che hanno messo in allerta i tifosi napoletani e tutto l’ambiente attorno alla squadra.

”Ho già deciso quale sarà il prossimo passo da fare a fine stagione. Ho già deciso. Ho già il mio piano, so cosa voglio fare, so quale sarà il mio prossimo passo. Penso che il 60% delle voci di mercato su di me sono legate alla Premier League. Chiaro che è uno dei campionati più grandi del mondo. Per adesso voglio finire bene la stagione con il Napoli e poi darò seguito alla decisione che ho già preso”.

Queste le parole del calciatore, che lasciano facilmente intendere la probabile volontà di andarsene dal Napoli al termine di questa stagione magari per approdare in qualche top club di Premier League. Udite queste dichiarazioni però la società campione d’Italia in carica ha incassato in silenzio, ma allo stesso tempo sta cominciando a cautelarsi per trovare il suo sostituto, che, stando ad alcune recenti indiscrezioni, non farebbe affatto rimpiangere il capocannoniere dello scorso campionato.

Osimhen se ne va e porta una vagonata di milioni a Napoli

Le squadre che lo seguono sono tantissime, in primis Manchester United e Chelsea, pronte ad accontentare le richieste partenopee per scippare il calciatore principale del club. Dopo aver prolungato nel dicembre scorso è stata inserita una clausola rescissoria nel suo contratto da ben 130 milioni di euro.

Una somma clamorosa, che riempirebbe le casse della società azzurra. A quel punto però Aurelio De Laurentiis dovrà investire parte del ricavato per un sostituto, che a quanto pare è già stato individuato: si tratta di Joshua Zirkzee.

Il rimpiazzo perfetto per Osimhen

In questa stagione il centravanti del Bologna è letteralmente esploso, e di conseguenza è finito nel mirino di tantissimi top club. Anche il Napoli è rimasto impressionato dal ragazzo, e la cessione di Osimhen potrebbe scatenare l’effetto domino.

Gli azzurri dopo aver venduto il nigeriano potranno mettere senza problemi sul piatto i 40 milioni richiesti dai felsinei per lasciar andare il proprio fuoriclasse, e andrebbero così a prendere il sostituto ideale dell’ex Lille.