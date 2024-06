TMW: “Palermo, accelerazione per Vandeputte. Si punta a chiudere nella prossima settimana”

Il Palermo punta su Jari Vandeputte per rinforzare la corsia offensiva di sinistra. Il belga, che ha ancora un anno di contratto con il Catanzaro, è reduce da 9 reti e 14 assist in 36 partite nel corso dell’ultima regular season di Serie B: numeri che hanno acceso i riflettori anche in Serie A, con club come Lecce, Frosinone, Cagliari e Torino interessati al giocatore.

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il Palermo avrebbe deciso di accelerare le operazioni mettendo sul piatto un quadriennale per l’esterno mancino. Nella prossima settimana è previsto un ulteriore aggiornamento fra le parti che potrebbe portare alla fumata bianca.

