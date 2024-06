TMW: “Palermo, Marconi via a zero: almeno quattro club di C sulle sue tracce”

Dopo 108 presenze con la maglia rosanero, Ivan Marconi non sarà più un giocatore del Palermo. Fra pochi giorni il difensore andrà in scadenza contrattuale e inizierà a guardarsi attorno per trovare una nuova sistemazione. Su di lui – come riporta Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com – ci sono diversi club di Serie C. Precisamente Marconi è nel mirino di Vicenza, Virtus Entella, Trapani e Pescara, mentre sullo sfondo ci sono anche Catania e Feralpisalò. Nel corso delle prossime settimane arriverà la scelta definitiva da parte del calciatore che valuterà con i suoi agenti il progetto migliore da cui ripartire.

Continue Reading