Calciomercato Cosenza: con l’arrivo di Alvini si punta alla conferma di Antonucci

Dopo la separazione con William Viali il Cosenza, come annunciato attraverso i propri canali ufficiali, ha deciso di ripartire dal tecnico Massimiliano Alvini. Adesso i calabresi danno priorità al mercato per rinforzare la rosa. Stando a quanto riporta Cittadellaspezia.com, la priorità principale è confermare Mirko Antonucci, arrivato a gennaio in prestito dallo Spezia. Fu proprio Alvini la scorsa estate a richiedere l’esterno offensivo in bianconero, motivo per il quale ci sono i presupposti affinchè si insista per far tornare il giocatore a Cosenza. Inoltre Antonucci non sembra rientrare nei progetti di Luca D’Angelo.

