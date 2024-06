Di Marzio: “Palermo, trattativa avviata per Vandeputte. La situazione”

Il Palermo inizia a fare sul serio per Jari Vandeputte per anticipare e battere la concorrenza. Secondo quanto riportato su Gianlucadimarzio.com, il club rosanero ha avviato una trattativa con il Catanzaro per il suo giocatore, reduce da una stagione molto positiva. Il presidente del club calabrese, Floriano Noto, ha chiesto 3 milioni e le parti stanno continuando a trattare. Su Vandeputte ci sono anche alcuni club di Serie A, i quali hanno mostrato un concreto interesse dopo l’ultima stagione positiva da parte dell’esterno giallorosso.

Escl. Pres. Catanzaro: «Palermo e squadre di A su Vandeputte. La nostra richiesta…»