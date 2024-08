TMW: “Palermo, accelerata per Sirigu: si attende l’ok del City Group”

Il Palermo è a un passo dal riportare Salvatore Sirigu in rosanero. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su “TuttoMercatoWeb”, il ritorno dell’esperto portiere sardo al Palermo sembra ormai imminente. Si attende solo il via libera definitivo da parte del City Group, il gruppo che detiene la proprietà del club, per concludere l’operazione che vedrà Sirigu prendere il posto di Alfred Gomis, recentemente infortunatosi al tendine rotuleo del ginocchio.

Sirigu, che ha già vestito la maglia rosanero dal 2009 al 2011, è pronto a tornare per rinforzare la porta del Palermo, apportando la sua esperienza e il suo talento a una squadra che punta a risalire in Serie A. Tuttavia, il club siciliano non ha smesso di sondare il mercato, tenendo aperte altre opzioni nel caso in cui l’affare Sirigu dovesse incontrare ulteriori complicazioni.

Tra le alternative valutate dalla dirigenza rosanero ci sono Brenno, ex portiere del Bari, Benoit Costil, recentemente svincolatosi dopo l’esperienza con la Salernitana, e Ionut Radu, attualmente in forza all’Inter. Questi profili rimangono sullo sfondo come possibili soluzioni qualora il ritorno di Sirigu dovesse ritardare o non concretizzarsi.

La scelta finale è attesa a breve, ma i tifosi del Palermo già sognano il ritorno di Sirigu, che potrebbe dare nuova solidità e sicurezza alla difesa della squadra. Il mercato rimane dunque caldo, con il Palermo deciso a risolvere rapidamente la questione del portiere per affrontare con serenità il resto della stagione.