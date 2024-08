WhatsApp dall’Arabia Saudita: vuoi venire a giocare da noi? Lascia la Juve e vola via il 30 di agosto

Messaggio con l’offerta dall’Arabia Saudita, lascia la Juventus e vola in Medio Oriente: contratto mostruoso.

Spesso uno spauracchio per i club più importanti, guardata con timore, ma anche a volte soluzione. La Saudi League come anche le altre leghe, tra Qatar ed Emirati Arabi, rastrella i campionati europei, mettendo apprensione e dando la caccia alle stelle, ma anche levando le castagne dal fuoco certe volte.

Tanti calciatori infatti, hanno la possibilità di scegliere l’Arabia per andare a concludere la carriera e riempirsi la pancia con i contratti milionari del Medio Oriente. Tante società dal canto loro, quando si tratta di esuberi, vedono nella Saudi League una possibilità per liberarsi – e magari con una iper valutazione – di qualche calciatore di troppo in rosa.

Potrebbe essere il caso proprio della Juventus, che deve fare cassa per completare la squadra e puntellare con altri acquisti. Giuntoli sarebbe in contatto con i club della lega araba per la cessione di un calciatore, sul quale Thiago Motta ha già fatto capire di non volere puntare. Una soluzione che farebbe felici tutti: calciatore, allenatore, società e nuovo allenatore.

Juve, addio a centrocampo: c’è l’Al Ain

E una delle squadre più attive di questa finestra di mercato è sicuramente l’Al Ain. La squadra guidata da Hernan Crespo è la più titolata della lega degli Emirati, e vuole riconfermarsi anche nei prossimi anni. Ecco perché, con una grande disponibilità economica, il club punta a un gioiello della Juventus che però negli ultimi anni non ha mai brillato.

Il giocatore potrebbe lasciare entro il 30 agosto, e al momento risulta fuori dagli schemi di Thiago Motta. La Juventus dal canto suo vorrebbe anche incassare una bella cifra per la sua cessione: adesso la palla passa al giocatore, che potrebbe accettare un contratto importante, uno dei più alti della sua carriera.

Kostic verso gli Emirati

Si tratta di Kostic, che potrebbe lasciare la Continassa dopo un anno piuttosto difficile. La Juventus quest’anno non abbonda di laterali offensivi, ma il giocatore non sembra essere tra i preferiti del nuovo allenatore e potrebbe essere relegato in panchina nel corso della stagione.

Ecco perché un’esperienza nel calcio arabo potrebbe fare al caso suo. Kostic ha il contratto in scadenza nel 2026, dunque non ha fretta di lasciare Torino, ma la Juventus vuole incassare almeno 7-8 milioni dalla sua partenza. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’offerta ufficiale dell’Al Ain, poi il giocatore deciderà se volare negli Emirati o provare a ritagliarsi con grande difficoltà un posto nella nuova Juve di Thiago Motta.