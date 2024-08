Cremonese: pressing su Ceccherini, ma prima serve sfoltire la lista degli over

In casa Cremonese continua a tenere banco la questione legata a Federico Ceccherini, difensore classe 1992 attualmente fuori dal progetto dell’Hellas Verona e destinato a essere ceduto. Dopo essere stato accostato anche al Palermo nelle scorse settimane, il giocatore è ora nel mirino della società grigiorossa, che sta intensificando gli sforzi per aggiudicarselo.

Tuttavia, come si legge su “Cuoregrigiorosso.com” l’operazione non è semplice. La Cremonese si trova attualmente con la lista dei giocatori over (nati dal 2000 in poi) già piena. In particolare, il club ha attualmente 21 giocatori over, ma considerando i due giocatori “bandiera” (Castagnetti e Bianchetti), il totale scende a 19, uno in più rispetto al limite consentito per le liste della Serie B.

Per poter procedere con l’acquisto di Ceccherini o di altri giocatori over, la Cremonese dovrà prima sfoltire la rosa. Tra i principali candidati alla cessione ci sono Vazquez, Zanimacchia, Buonaiuto e Falletti. Questi movimenti di mercato saranno decisivi per poter liberare lo spazio necessario a nuove entrate.

Nel frattempo, la Cremonese ha ufficializzato un nuovo arrivo: Marco Nasti, classe 2003 e quindi under, ha svolto le visite mediche il 20 agosto e presto sarà annunciato come nuovo giocatore grigiorosso. La sua giovane età lo rende un’aggiunta strategica per il club, che non incide sulla lista over e contribuisce a rinforzare la squadra senza complicazioni regolamentari.

La situazione è quindi in continua evoluzione, con la Cremonese che deve gestire attentamente il proprio parco giocatori per restare conforme alle regole della Serie B e allo stesso tempo cercare di rinforzare la rosa per affrontare al meglio la stagione.