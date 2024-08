TMW: “Como attivo non solo sulle entrate. Verdi può lasciare”

Il Como continua la sua rivoluzione estiva, con ben 13 acquisti già messi a segno e altri che potrebbero arrivare prima della chiusura del mercato. Tuttavia, con l’ingresso di tanti volti nuovi, è inevitabile che la rosa debba essere riequilibrata, e ciò potrebbe portare a diverse cessioni. Come si legge su “TMW” tra i nomi in uscita, sorprende quello di Simone Verdi, che potrebbe lasciare il club nei prossimi giorni.

Verdi, che a maggio aveva raccontato con entusiasmo la sua scelta di vestire la maglia biancoblù e ripartire dalla Serie B, potrebbe ora non essere più una delle prime scelte del tecnico Cesc Fabregas. “La nostra è stata una stagione meravigliosa, con mille emozioni. C’è voluto un po’ di tempo per metabolizzare tutto quello che è successo, ma sia a livello personale che di squadra abbiamo fatto qualcosa di bellissimo”, aveva dichiarato Verdi, riflettendo su una stagione culminata con la promozione in Serie A dietro il Parma.

La decisione di lasciare la Serie A per unirsi al progetto Como non fu facile per Verdi, che aveva trascorso 11 anni nel massimo campionato italiano. “È stata una scelta difficile, ma che si è ripagata con la stagione incredibile che abbiamo fatto. A livello di ambizione, invece, la scelta è stata facile e lo ha dimostrato con le sessioni di mercato”, aveva spiegato.

Ora, però, con la squadra in pieno rinnovamento e nuovi giocatori pronti a prendere il posto dei veterani, Verdi potrebbe essere costretto a fare le valigie. Il suo futuro è incerto, ma una cosa è chiara: la sua avventura con il Como, se dovesse concludersi, rimarrà segnata da una stagione memorabile che ha visto il club tornare in Serie A.

Con il mercato ancora aperto e molte trattative in corso, non si escludono ulteriori sorprese nelle prossime settimane. Per Verdi e per il Como, questo è un momento di grandi cambiamenti, con la speranza che le decisioni prese possano portare a un futuro brillante per entrambe le parti.