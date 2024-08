Di Marzio: “Palermo, per la porta resta in vantaggio Sirigu: le ultime”

Attraverso il proprio sito ufficiale Gianluca Di Marzio riporta le ultime sul Palermo e sul possibile ritorno di Sirigu.

Il Palermo continua a lavorare alla ricerca di un nuovo portiere che prenda il posto dell’infortunato Gomis. In particolare, come anticipato già ieri (lunedì 19 agosto), il club rosanero sta lavorando per un sorprendente ritorno: Salvatore Sirigu.

Salvatore Sirigu è al momento in vantaggio per essere il prossimo portiere del Palermo e al momento si sta lavora per la scelta definitiva.