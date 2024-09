TMW: “Juventus, no al Palermo per Nicolò Savona. Il retroscena”

Nicolò Savona è il nome che risuona nei corridoi di Vinovo e oltre. Il giovane difensore della Juventus è rapidamente diventato una figura centrale nella formazione di Thiago Motta, con tre presenze significative nelle prime partite di questa stagione, due delle quali come titolare. La sua ascesa è stata favorita dall’assenza iniziale di nuovi acquisti come Conceicao e Nico Gonzalez, ma Savona ha sapientemente sfruttato l’opportunità, dimostrando di essere molto più di una semplice alternativa.

Come si legge su “TMW” sia Thiago Motta che Cristiano Giuntoli hanno posto il veto sulla sua cessione. Palermo e Frosinone ci hanno provato più volte ad averlo in prestito, con un’unica risposta: “no”. Poi ci aveva fatto un pensierino anche il Granada, ma la porta era sbarrata. Savona era da considerare fra i possibili ventidue-venticinque della rosa, quindi non c’era l’intenzione di prestarlo. Magari nessuno avrebbe pensato all’impatto che ha avuto.

Le prestazioni di Savona non sono passate inosservate, tanto che il difensore ha ricevuto la sua prima convocazione in nazionale, un riconoscimento che ha superato le sue stesse aspettative: “È stato travolgente. Sono molto contento e felice di questa convocazione, è la prima e spero ce ne siano altre. Sto vivendo emozioni molto forti, sono più che felice,” ha dichiarato Savona. La chiamata è arrivata prima del suo debutto ufficiale allo Stadium, un momento che lo ha visto concentrato prima sul club e poi sulla maglia azzurra.

Savona ha anche riflettuto sull’impatto che sta avendo fuori dal campo: “È comunque una bella cosa quando sei in giro e ti chiedono una foto. Mi ricordo quando da piccolino ero io a chiedere le foto e adesso sto iniziando io a entrare in questo mondo. Mi metto a totale disposizione delle persone.” Questa umiltà e disponibilità nei confronti dei tifosi sottolinea non solo il suo talento, ma anche il suo carattere, elementi che lo rendono una stella nascente nel calcio italiano.

Con una stagione ancora lunga davanti, gli occhi saranno puntati su Savona per vedere fino a dove può spingersi con la Juventus e forse, con la maglia azzurra della nazionale. Nel frattempo, il giovane difensore continuerà a lavorare sodo, conscio che il percorso che lo attende potrebbe riservargli ancora molte sorprese.