Libero: “Crisi di ascolti per DAZN: aumento dei prezzi e calo di abbonati”

**Crisi di Ascolti per DAZN: Aumento dei Prezzi e Calo di Abbonati Preoccupano la Serie A**

La piattaforma di streaming DAZN, che detiene i diritti di trasmissione della Serie A fino al 2029, sta affrontando un periodo critico, con un sensibile calo degli ascolti e un aumento dei prezzi che ha scatenato il malcontento tra gli abbonati. Nonostante detenga anche i diritti della Serie B, della Liga spagnola e del campionato portoghese, la perdita dei diritti per l’Europa League, la Conference League e le coppe inglesi, come la Carabao Cup e la FA Cup, ha contribuito ad aggravare la situazione.

Secondo l’edizione odierna di “Libero”, la piattaforma sta vivendo una fase problematica: “DAZN ha un grosso problema e di conseguenza ce l’ha anche la Serie A. Il principale partner dei club italiani sta colando a picco, anno dopo anno. I campanelli d’allarme suonavano da tempo, e però non c’era altra strada rispetto alla conferma dei diritti a DAZN fino al 2029, tra l’altro a condizioni inferiori rispetto al triennio precedente”.

I dati sono preoccupanti: la terza giornata di Serie A ha registrato un totale di 3.949.414 contatti, ben 800.000 in meno rispetto all’anno precedente e 1.800.000 in meno rispetto a due anni fa. Anche i grandi match come Inter-Atalanta, Lazio-Milan e Juve-Roma non sono riusciti a risollevare gli ascolti, con la piattaforma che non è riuscita a superare i 4 milioni di individui nei primi tre turni di campionato.

Questo scenario negativo diventa ancora più evidente quando si confrontano questi numeri con quelli di SKY, che nei primi nove match di questa stagione, trasmessi in co-esclusiva, ha visto un incremento del 56% degli spettatori. Il massiccio taglio del personale e delle produzioni, combinato con l’irragionevole aumento dei prezzi, ha creato le premesse per questa situazione di crisi.

La questione solleva dubbi non solo sulla sostenibilità del modello di business di DAZN, ma anche sul potenziale impatto a lungo termine sul calcio italiano, con la Serie A che rischia di subire ripercussioni significative in termini di visibilità e supporto dei tifosi.