Ex obiettivo Palermo: Cagliari, c’è una trattativa con il PAOK Salonicco per Wieteska

Il mercato del calcio non si ferma mai e il PAOK Salonicco è attivamente alla ricerca di rinforzi provenienti dall’Italia. L’ultimo nome sul taccuino del club greco è quello di Mateusz Wieteska, difensore del Cagliari e della nazionale polacca. Il club greco è alla ricerca di un accordo per il trasferimento del giocatore, con una formula ancora da definire: è possibile un prestito con diritto di riscatto, ma il Cagliari preferirebbe una cessione a titolo definitivo.

Le trattative sono in corso in queste ore, e dato che il mercato in Grecia chiuderà solo fra una settimana, le parti hanno tempo per cercare di raggiungere un’intesa. La situazione del difensore al Cagliari è diventata più complicata nelle ultime settimane, nonostante un inizio promettente nella stagione.

Wieteska aveva quasi fatto le valigie per Palermo nelle scorse settimane, con un accordo già raggiunto tra i club. Tuttavia, il difensore ha deciso di rimanere in Serie A per dimostrare il suo valore, dopo essere stato impiegato come titolare nella Coppa Italia contro la Carrarese e nella prima giornata di campionato contro la Roma. Questi 180 minuti in campo sono stati seguiti da una panchina completa contro il Como e dall’assenza nella lista dei convocati per la partita contro il Lecce.

Arrivato dall’estate del 2023 dal Clermont, un club della Ligue 1 francese, Wieteska è stato utilizzato in ventidue partite nella scorsa stagione, venti delle quali in Serie A e due in Coppa Italia. Ora, l’opportunità di unirsi al PAOK, una squadra che ha recentemente vinto il campionato greco, potrebbe rappresentare una svolta significativa nella carriera del difensore polacco, offrendogli la possibilità di continuare a crescere in un contesto internazionale e competitivo.