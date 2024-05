TMW: “Hellas Verona, Baroni piace a Udinese e Monza”

La situazione di Marco Baroni sembra essere al centro di una vera e propria trama calcistica. Come si legge su “TMW” il suo recente successo nel mantenere l’Hellas Verona in Serie A ha chiaramente attirato l’attenzione di altri club, come Udinese e Monza, che stanno cercando di rafforzare le loro panchine per la prossima stagione.

Il rinnovo automatico del contratto di Baroni con il Verona, scattato grazie al raggiungimento della salvezza, stabilisce una base solida per lui presso il club, ma l’imminente incontro con il direttore sportivo Sean Sogliano sarà cruciale per definire le intenzioni future di entrambe le parti. Sogliano ha espresso apprezzamento per il lavoro di Baroni e la coerenza del club nel mantenere gli allenatori, ma ha anche sottolineato l’importanza della motivazione personale dell’allenatore per continuare a “battagliare”.

L’Udinese potrebbe essere in cerca di un nuovo tecnico se la conferma di Fabio Cannavaro non dovesse avvenire, mentre Monza ha già un posto vacante dopo l’addio di Raffaele Palladino. Questo potrebbe offrire a Baroni opportunità interessanti, considerando che entrambi i club potrebbero vedere in lui il leader capace di portare stabilità e magari successo, similmente a quanto fatto a Verona.

Il futuro di Baroni dipenderà molto dall’esito dell’incontro con Sogliano e dalle offerte che potrebbero arrivargli da Udinese e Monza. La sua decisione sarà probabilmente influenzata da vari fattori, inclusi gli obiettivi sportivi dei club interessati, la stabilità offerta e forse anche le ambizioni personali nel medio-lungo termine.