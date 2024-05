TMW: “Goretti ha risolto con la Reggiana, presto la firma con la Fiorentina”

Futuro alla Fiorentina per Roberto Goretti.

Come si legge su “TMW” in questi minuti il dirigente umbro ha risolto il contratto che lo legava alla Reggiana (fino al 2025) e nei prossimi giorni incontrerà la Fiorentina per apporre la firma su un nuovo accordo, probabilmente biennale o comunque dalla durata di un anno con opzione per estendere ulteriormente il vincolo.

Il suo approccio nel precedente incarico alla Reggiana, dove è riuscito a costruire un team competitivo e a mantenere la categoria con una squadra principalmente giovane, è indicativo del tipo di strategia che potrebbe portare anche a Firenze. Questo periodo di transizione, che coincide con la conclusione di una stagione significativa segnata dalla finale di Conference League, sarà cruciale.

La sfida per Goretti sarà quella di integrarsi in un ambiente nuovo e magari più esigente, mantenendo la sua filosofia di costruire squadre attorno a giovani talenti, una strategia sempre più valorizzata nel calcio moderno. Sarà interessante vedere come il suo approccio influenzerà la Fiorentina nei prossimi anni, specialmente in termini di reclutamento e sviluppo di nuovi giocatori, così come la definizione della direzione tecnica e tattica del club.