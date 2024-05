De Laurentiis: «Multiproprietà? Al City Group è concessa, a noi la negano»

Nel corso di un intervento tenuto oggi al Senato, Aurelio De Laurentiis, si è soffermato sul futuro del Bari e sul tema della multiproprietà. Di seguito le sue parole rilasciate dal presidente del Napoli, riprese da CalcioNapoli24.it:

«A noi non è stata data la possibilità di detenere due gruppi di calcio in campionati diversi, cosa che dovrebbe essere possibile perché lo fa il City Group, grazie a un mio intervento questa cosa è stata limitata fino al 2028. Cosa farà quella società (il riferimento è al Bari, ndr)? Una volta che la famiglia De Laurentiis si sarà stancata e se ne sarà probabilmente uscita di scena nel 2028, perché prima non se ne parla, se non viene modificata la legge sarà destinata a rimanere dov’è o a fallire. A meno che ci siano gruppi stranieri o italiani che possano intervenire poderosamente».