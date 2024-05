Fifa, arriva la proposta di Wenger: nuova regola per il fuorigioco, ecco di cosa si tratta (FOTO)

L’idea proposta da Arsène Wenger per modificare la regola del fuorigioco nel calcio è davvero interessante e potrebbe avere un impatto significativo sul modo in cui il gioco viene giocato.

La regola attuale considera un giocatore in posizione di fuorigioco se qualsiasi parte del suo corpo con la quale può segnare si trova più avanti rispetto all’ultimo difensore al momento in cui il pallone viene giocato verso di lui da un compagno di squadra.

La proposta di Wenger, che richiederebbe distanza tra l’attaccante e il difensore per stabilire una posizione di fuorigioco, renderebbe la regola meno soggetta a interpretazioni millimetriche e potrebbe ridurre il numero di gol annullati per fuorigioco di misura. Questo cambiamento potrebbe favorire un gioco più offensivo e fluido, incentivando gli attaccanti a sfruttare al meglio la loro velocità e abilità, sapendo che hanno un margine di manovra leggermente maggiore per evitare il fuorigioco.

Tuttavia, potrebbe anche richiedere un adattamento tattico significativo da parte dei difensori e degli allenatori. Questa modifica è ancora al centro di dibattiti e discussioni nel mondo del calcio, e sarà interessante vedere come si evolveranno queste discussioni e se la modifica verrà effettivamente implementata.

