TMW: “Empoli, si insiste per Sebastiano Esposito. La situazione”

Tra i giocatori in uscita dall’Inter c’è anche Sebastiano Esposito, reduce dal prestito alla Sampdoria con la quale ha segnato 6 gol in 23 partite di Serie B. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, l’attaccante è finito nel mirino dell’Empoli di Roberto Gemmi, nuovo direttore sportivo del club toscano. Il giovane attaccante, accostato nelle scorse settimane al Palermo e al Sassuolo, potrebbe dunque vestire la maglia azzurra per misurarsi in Serie A. Nelle prossime ore sono previsti aggiornamenti.

Continue Reading