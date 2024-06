Di Marzio: “Salernitana, Sottil sempre più vicino”

Dopo la deludentissima stagione in Serie A, che ha portato alla retrocessione, la Salernitana sta già pensando alla prossima Serie B. L’allenatore scelto è Andrea Sottil, che è sempre più vicino a sedersi sulla panchina granata. Secondo quanto si legge su Gianlucadimarzio.com, in queste ore sono in corso contatti continui per riuscire ad arrivare a un’intesa definitiva. L’allenatore la scorsa stagione ha allenato l’Udinese fino all’esonero arrivato il 24 novembre.

