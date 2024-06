Con l’arrivo di Domenico Toscano in panchina, il Catania starebbe pensando a Francesco De Rose per rinforzare il centrocampo. L’ex capitano del Palermo è un fedelissimo del tecnico, con il quale ha condiviso le sue esperienze al Cesena e alla Reggina. Il nuovo direttore sportivo degli etnei, Daniele Faggiano, potrebbe dunque pensare al giocatore 36enne per aggiungere esperienza alla rosa siciliana. A riportarlo è CataniaMood.com.

