Carletto Ancelotti chiama Spalletti: che mi dici di lui? Lo vuole portare al Real Madrid già quest’estate

Il tecnico di Reggiolo ha individuato a sorpresa un calciatore della nazionale azzurra per rinforzare i Blancos in vista del prossimo anno.

L’Europeo della nazionale azzurra è iniziato nel migliore dei modi. La squadra allenata da Luciano Spalletti ha ottenuto tre punti d’oro battendo l’Albania nella prima giornata della competizione. Dopo essere passati in svantaggio grazie ad un gol di Bajrami nei primissimi istanti della gara, i campioni in carica hanno ribaltato tutto in pochi minuti grazie ai gol di Bastoni e Barella.

Adesso l’Italia dovrà recuperare le energie e preparare al meglio la sfida di giovedì sera contro la Spagna, principale avversario del girone, il quale ha vinto all’esordio contro la Croazia rifilandole un netto 3-0. Questa partita potrebbe decretare già un passo fondamentale nell’ottica del passaggio del turno, anche se per la nostra selezione ci sarebbe comunque l’ultima partita da giocare contro Modric e compagni.

In un ambiente totalmente concentrato sul campo però dall’esterno non si placano le voci di mercato sul alcuni giocatori italiani. Uno di questi in particolare nelle ultime ore pare essere finito nei pensieri del Real Madrid. A quanto pare infatti Carlo Ancelotti avrebbe chiesto informazioni al ct azzurro per saperne di più sul conto del giocatore e portarlo ad indossare la maglia dei Blancos già questa estate.

Ecco chi vuole Ancelotti

Nella serata di sabato uno dei migliori in campo della sfida giocata contro l’Albania tra le fila dell’Italia è stato senza dubbio Riccardo Calafiori. Il calciatore del Bologna ha guidato con maestria la difesa, e ovviamente in questo modo non ha fatto altro che accrescere le voci sul suo conto.

In particolar modo la situazione sul tema mercato lo vede sempre più al centro dei rumors, e addirittura nelle ultimissime ore si è cominciato a parlare di un clamoroso interesse del Real Madrid nei suoi confronti, che dovendo rinforzare la difesa lo ha aggiunto alla lista dei possibili innesti.

I Galacticos si muovono e Thiago Motta adesso ha paura

Da tempo ormai si parla di un possibile trasferimento del difensore ex Roma e Basilea alla Juventus. Possibilità che sono diventate ancora più concrete dopo che Thiago Motta è diventato il nuovo allenatore della Vecchia Signora.

L’interesse del club campione d’Europa in carica però rischia di rovinare del tutto i piani del tecnico italo-brasiliano. Rifiutare il Real Madrid non è cosa facile, e per questo il passaggio di Calafiori in bianconero è sempre più a rischio.